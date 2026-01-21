ソラシドエアは、3月29日から始まる夏スケジュール期間中、国内線14路線を1日40往復80便運航する。東京/羽田〜宮崎線を1日6往復、東京/羽田〜熊本線を同5往復、東京/羽田〜長崎・鹿児島・大分線を同4往復、東京/羽田・神戸〜沖縄/那覇線を同3往復、沖縄/那覇〜鹿児島・石垣線と名古屋/中部〜鹿児島・宮崎線を同2往復、沖縄/那覇〜宮崎・福岡・名古屋/中部線を同1往復運航する。航空券の発売は、大人・小児普通運賃は1月29日午前0時