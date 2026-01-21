いったいどういう状況……。2026年の干支である「ウマ」にちなんで、馬のマスクをかぶって住宅地を爆走する女性のめでたい（？）姿が「ケンタウロスのもう片方だ」「リアルウマ娘」とXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■友人に向けた新年の挨拶のため、馬のマスクをかぶって爆走！名古屋を拠点に友禅師として活動する水野可菜さんが、このほどXに投稿したのは、正月早々に住宅地を爆