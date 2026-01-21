ドジャース移籍のタッカーにカブス首脳が敬意を示した(C)Getty ImagesカブスからFAとなったカイル・タッカーがドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で合意し、かつての所属先であるカブスのジェド・ホイヤー編成本部長が心境を語っている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る米誌『Sports Illustrated』は、同編成本部長のコメントを次のように紹介している。「カイルは、我々のチ