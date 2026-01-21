円安が進むほど、日本人の暮らしは苦しくなる。「円安は日本経済に良い」と言われてきたのに、なぜなのか？金融教育家・田内学氏は、著書『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』の中で、「このままでは、円安も止まらず、物価はさらに上がっていくだろう」と指摘する。今回は本書から一部抜粋し、円安や物価高の背景にある社会構造の変化、日本が長い時間をかけて失ってきた「力」について紹介する。【画像