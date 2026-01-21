大阪市教育委員会は２０日、市立中の男子生徒が市立小の男子児童の首を絞める様子などが映った動画が、１８日頃からＳＮＳに拡散されていることを確認したと発表した。すでに昨年１１月に事案を把握して調査を進めており動画を拡散しないよう呼びかけている。市教委によると、動画は昨年１１月に撮影され、児童が首を絞められたり、１人で海の中にいたりする様子がＳＮＳで出回っている。これまでの調査で、この児童は知り合