＜大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】獅司が力士を吹っ飛ばした衝撃光景前頭十四枚目・獅司（雷）が前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し倒しで下した一番。小兵の20歳・藤ノ川が大柄な獅司に勢いよく吹き飛ばされ、衝撃的な光景に実況も「土俵から消えてった」と仰天、ファンも「これで怪我しないのスゴい」「大事故やんけ」と騒然となった。立ち合い鋭く当たった藤ノ川。だが193センチの長身・獅司が