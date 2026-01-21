ボーイズグループSEVENTEENのDK（ドギョム）×SEUNGKWAN（スングァン）の新ユニット「DxS」の新曲「Blue」が、韓国YouTubeの「人気急上昇」部門で1位となった。所属するHYBE傘下のプレディス・エンターテインメントが21日までに発表した。「Blue」は、ミニアルバムのタイトル曲で、18日午後9時に1位になったという。韓国のイルガンスポーツは21日「この曲は13日に同チャートで27位に入った後、順位を上げ続け、15日には1位に上がり