韓国の8人組グループATEEZ（エイティーズ）の新アルバム・トラックリストが21日までに公開された。所属事務所KQエンターテインメントが公式SNSに3枚目ミニアルバム「GOLDEN HOUR：Part．4」（2月6日リリース）の収録曲を発表した。同リストによると、タイトル曲は「Adrenaline」。他にも「Ghost」「NASA」「On The Road」「Choose」と、計5曲が収録される。韓国メディアのヘラルドミューズは21日「特にメンバーHONGJOONG（ホンジュ