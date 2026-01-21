欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第７戦（２０日＝日本時間２１日）、レアル・マドリード（スペイン）は本拠地で日本代表ＭＦ南野拓実が負傷で欠場中のモナコ（フランス）に６―１で圧勝した。エースのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが２得点をマーク。ＣＬ６試合で１１得点とし、得点ランキング２位に５点差を付けて独走態勢に入ったが、チームとしても大量ゴールで完勝。フランスチームにホームで過去１５試