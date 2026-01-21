ホンダは2026年型のPUのサウンドを昨年12月にSNS上で公開している。それを聞いた光一は「すごく迫力があって、いい音でした」連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE422026年シーズンは大幅なマシンレギュレーションの変更が行なわれるとあって、例年に比べて動きが早い。各チームは1月中旬には新マシンを発表し、下旬にはスペインのバルセロナで早くも1回目のプレシーズンテストが開催され、シーズンが本格的に始動する。2月に