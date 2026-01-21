全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による野球殿堂入りが２０日（日本時間２１日）に発表され、強打の外野手カルロス・ベルトラン氏とアンドリュー・ジョーンズ氏の殿堂入りが決まった。通算打率３割１分２厘、５５５本塁打を記録しながら、禁止薬物使用による処分歴があるマニー・ラミレス氏は今年が１０年目で候補最終年だったが、処分歴が影響し、得票は３８・８％にとどまり、資格を失った。今後選出される場合は、時代