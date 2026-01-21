韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲが、昨年１１月から初の日本５大ドームツアー「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲＷＯＲＬＤＴＯＵＲ〈ＡＣＴ：ＴＯＭＯＲＲＯＷ〉ＩＮＪＡＰＡＮ」を開催中だ。２１、２２日には東京ドーム公演が開催される。開催に際しメンバー５人が書面インタビューに応じ、年明け１発目となる東京ドーム公演への意気込みのほか、どんな年末年始を過ご