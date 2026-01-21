東京メトロ日比谷線の電車内でモバイルバッテリーが発火したとみられる火事がありました。21日午前8時過ぎ、東京メトロ日比谷線の中目黒行きの電車内で、「車内から煙りが出ている」と通報がありました。東京メトロによりますと、茅場町から八丁堀駅を走行中の電車内でモバイルバッテリーから発火したとみられるということです。火は八丁堀駅で駅員により消し止められました。東京消防庁によりますとけが人はいないと言うことです