乗用車のような運転感覚を持つ主力の「サイドバイサイド車」ホンダといえば、四輪車や二輪車のイメージがありますが、アウトドアレジャーを楽しむオフロード四輪車も展開しています。特に北米において非常に人気の高いホンダのオフロード四輪車ですが、なかでも主力モデルの「タロン」はどのような特徴を持つのでしょうか。ホンダのオフロードバギー「タロン」は、2019年に発売が開始されました。【画像】超カッコいい！