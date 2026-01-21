＜ザ・アメリカンエキスプレス事前情報◇21日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞ハワイでの開幕戦を終え、米国男子ツアーは米本土初戦となる。プロアマ形式で行われ、3コース54ホールで3日間の予選が行われ、上位65人がピート・ダイ スタジアムCで最終ラウンドを戦う。日本勢は久常涼、金谷拓実、