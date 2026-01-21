タレントの堀田茜（33）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「この日はアメリカ自然史博物館に行って、寒すぎたのでポットパイを食べて温まって帰りました」と書き出した堀田。「今年のNYは例年より寒かったらしく、毎日耳まで防寒しないと頭が痛くなるほどだったけど、2週間近くの滞在でゆっくりと暮らすように旅することができました」とつづって旅行のプライベート写真をアップした。「行