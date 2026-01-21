２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万２９９１円１０銭）に比べ、７００円超下落した。５万２２００円台を推移している。２０日の米株式市場で、デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡って米欧間で貿易摩擦の懸念が高まり、ダウ平均株価（３０種）の終値が前週末に比べ８００ドル超下落した。この流れを受けた東京市場でも、売り注文が先行している。