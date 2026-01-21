車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。日本で一番古い鉄橋はどこにあるの?※画像はイメージ正解は、下にスクロールをしてチェック!正解はこちら!※画像はイメージ明治11年に楓川(現在の東京都中央区京橋)にかけられた弾正橋が国産の鉄を使った第一号の鉄橋です。長さ1