ＮＹ金時間外取引最高値、グリーンランド巡り欧米対立激化 東京時間08:54現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4776.50（+10.70+0.22%） NY金は時間外でも上昇し史上最高値を更新。