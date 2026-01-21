ポーランド中銀は最大１５０トンの金準備を積み増す計画を承認した。買い付けが完了すると、ポーランド中銀の金準備は７００トンまで増加する。昨年にかけて世界の中央銀行が金準備を拡大させているが、今年もこの傾向が続く見通し。 ２０日のドル建て現物相場は４７６５．８０ドルまで上昇し、過去最高値を連日で更新。節目の５０００ドルが迫りつつあるものの、需要は衰えていない様子。 MINKABU PRESS