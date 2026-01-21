元乃木坂４６で女優の白石麻衣がオフショットを披露した。白石は２１日までに自身のインスタグラムに「マネージャーカメラオフショット」「＃２０２６年カレンダー」とつづると、撮影のオフショットを複数枚投稿。ノースリーブのワンピース姿にマフラーを巻いた白石が床に座り、両手を頬にあてた“あざとショット”や、上目遣いでカメラを見つめる様子などを披露した。スカートからは透き通るような美脚ものぞいている。こ