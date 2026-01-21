◆米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック第３日（２０日、バハマ・アバコＣ＝７２９６ヤード、パー７２）日没サスペンデッドとなった第２ラウンド（Ｒ）に続いて第３Ｒが行われた。１７年以来の米ツアー復帰を目指す石川遼（カシオ）は１７位で出て２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７３と落とし、通算３アンダーで首位に８打差の２５位に後退した。フェアウェーキープ率は全体５位の９２・８