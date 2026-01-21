全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による野球殿堂入りが２０日（日本時間２１日）、発表され、強打の外野手カルロス・ベルトラン氏とアンドリュー・ジョーンズ氏の殿堂入りが決まった。ベルトラン氏の得票率は８４・２％、ジョーンズ氏は７８・４％だった。ジョーンズ氏はオランダ領キュラソー出身。２０１３、１４年には日本プロ野球の楽天でも２年間プレーした選手。通算１０回のゴールドグラブ賞に通算４３４本塁打をマ