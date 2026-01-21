東京株式市場で日経平均株価は、一時700円以上値下がりしました。きのうのニューヨーク市場で、グリーンランドの領有をめぐる欧米間の緊張の高まりなどを受け、ダウ平均株価が急落。その流れを受け、東京市場では幅広い銘柄の売りが優勢となり、全面安の展開です。また、急ピッチで進む長期金利の上昇も相場の重しとなっています。