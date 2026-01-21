来月８日に投開票が行われる衆院選で、与野党各党が消費税減税を公約に盛り込む見通しとなった。自民党は２年間限定で食料品の税率ゼロを検討し、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は食料品の税率を恒久的にゼロとする見込みだ。物価高対策が狙いだが、年約５兆円の税収減を穴埋めするのは容易ではない。「物価高に苦しんでおられる中所得、低所得のみなさまの負担を減らす」。高市首相は衆院解散を表明した１