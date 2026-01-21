アメリカでは首都・ワシントンなどで、トランプ政権の発足から1年となるのに合わせた抗議集会が行われました。記者「ホワイトハウスの近くに多くの人たちが集まっています。トランプ政権に抗議の声をあげています」ホワイトハウスの周辺に集まった人たちは、20日で発足1年となったトランプ政権の強硬な不法移民対策などについて抗議の声をあげました。デモ参加者「彼は違法なことばかりしている。腐敗していて、お金を奪い他国を侵