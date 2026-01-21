きょうの東京株式市場は日経平均株価が、大幅続落し、700円以上値下がりして取引が始まった。グリーンランドをめぐるトランプ政権とヨーロッパの対立への懸念から、前日のアメリカ市場でダウ平均株価が大きく値下がりした流れを受け、東京市場も売りが優勢となっている。消費税減税をめぐり財政悪化が進むことへの警戒感から長期金利が上昇基調を強めていることも相場の重荷になっている。