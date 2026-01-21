イオンは、2026年1月21日から最長2月28日まで、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」などの全国約1万店舗で増量企画を順次実施します。生活に欠かせない日用品や食品を厳選物価高騰が続くなか、イオンが生活を応援する増量企画を期間・数量限定で実施します。毎日の食卓や家事に欠かせない商品を中心に、厳選した84品目を価格はそのままで増量します。増量商品の一例は、以下の通りです。・トップバリュベストプライス