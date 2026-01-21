秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午前5時51分に発表しました。県内は強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所がある見込みです。25日ごろにかけて、大雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。このため県内では、大雪となる所がある見込みです