HbA1cが9～10%以上という高値は、早急な医療介入が必要な状態です。急性合併症や慢性合併症のリスクが大きく高まり、生活の質に深刻な影響を及ぼす可能性があります。この記事では、HbA1c高値による具体的なリスク、薬物療法や入院治療など必要な医療的対応について解説します。適切なタイミングで治療を受けることが、今後の健康を守る重要な選択となるでしょう。 監修医師：谷本 哲也（ナビタスクリニック川崎）【経歴