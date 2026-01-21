21日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比340ポイント安の3万2220ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2640.5ポイントに対しては420.5ポイント安。 株探ニュース