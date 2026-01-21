中国メディアのIT之家によると、中国メディアの36氪は19日、中国の新興ロボット企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の販売代理店およびサプライヤーから得た情報として、ユニツリーの2025年の人型ロボット出荷数が5500台を超えたと報じた。市場調査会社オムディアとカウンターポイントリサーチの報告書によると、25年の世界人型ロボット設置数ランキングで、ユニツリーは中国の智元機器人（アギボット）に次ぐ2位。3