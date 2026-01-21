【ニューヨーク共同】米国野球殿堂は20日、今年の殿堂入りメンバーを発表し、ブレーブスなどでメジャー通算434本塁打を放ち、2013年にプロ野球楽天の日本シリーズ制覇にも貢献したアンドリュー・ジョーンズ氏（48）、メッツなどで通算435本塁打をマークした両打ちの強打者カルロス・ベルトラン氏（48）が選ばれた。殿堂入りは全米野球記者協会に10年以上在籍する記者による投票で75％以上の得票が条件。ジョーンズ氏は78.4％、