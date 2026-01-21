Image: SEIKO 日本を代表するファッションセレクトショップ「ビームス」が、創業50周年を迎えます。今でこそ全国に支店があるビームスですが、原宿店だけだった70〜80年代は、日本にアメカジを浸透させた立役者でもありました。その50周年を記念して、キングセイコーとのコラボによるアニバーサリーウォッチがリリースされます。キングセイコーは亀戸にあった第二精工舎が1960年代に立ち上