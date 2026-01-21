記者会見で話すトランプ米大統領＝20日、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは20日、第2次トランプ政権発足から1年に合わせ、365項目の「実績」を公表した。不法移民の摘発や強制送還、高関税政策による貿易赤字の削減、政府機関や軍の組織改革などを列挙。11月に控える中間選挙を見据え「トランプ大統領は現代史上、どの大統領よりも真の変革をもたらす成果を上げた」とアピールした。