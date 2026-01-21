◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック第3日（2026年1月20日バハマアバコクラブ＝7296ヤード、パー72）今季第2戦の第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、17位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73とスコアを落とし、通算3アンダーで暫定25位に後退した。首位とは8打差。34位から出た大西魁斗（27＝フリー）は78と崩れて、4オーバーで62位と大きく順位を下