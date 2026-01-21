2026年W杯を控えるアメリカで、ドナルド・トランプ大統領の言動が波紋を広げている。トランプ大統領がグリーンランドの所有権を要求し、同地域を自国領のように描いた画像をSNSに投稿したことで、主権侵害だとの批判が噴出。これを受け、英国やドイツの政治家から大会ボイコットを検討すべきだとの声が上がっているようだ。『THE Sun』が伝えている。英国のサイモン・ホアー議員は、国際秩序を守るためにもトランプ政権に明確なメ