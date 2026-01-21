20日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節でトッテナムとボルシア・ドルトムントが対戦し、2-0でトッテナムが勝利した。ともに決勝トーナメントにストレートインとなるトップ8入りに向けて負けられない両チームの対戦は、ホームのトッテナムが先手を奪う。14分、左サイドからのコーナーキックの場面で、右サイドに流れたボールを拾ったウィルソン・オドベールがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。