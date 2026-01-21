先月（12月）、岡山県津山市で発生した鳥インフルエンザについて、岡山県は、きょう（21日）午前0時に移動制限区域を解除しました。 （岡山県伊原木隆太知事）「制限区域内の農場に異常を認めなかったことから、移動制限区域を解除できることとなりました」 きのう（20日）、岡山県庁で今後の対応が協議され決定したものです。防疫措置の完了後、21日が経過し、異常がないことからきょう（21日）午前0時に移動制限区域が解除と