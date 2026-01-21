スノーボード女子アルペンでミラノ・コルティナ五輪代表に選ばれた三木つばき（浜松いわた信用金庫）が２０日、オンラインで記者会見し、「身が引き締まる思い。『これは圧巻だ』と言ってもらえる滑りで金メダルを取りたい」と抱負を語った。昨季のワールドカップ（Ｗ杯）で総合優勝を果たすなど金メダル候補に挙げられており、「今季は追われる立場で勝ち続ける難しさを感じているが、今の良い状態を五輪に引き継いで最高の滑