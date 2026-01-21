大和ハウス工業が「住まいと生活を彩る趣味に関するアンケート」を実施したところ、「約8割が自宅で趣味を楽しむ」という結果が出た。趣味の拠点が自宅となると、趣味を楽しめるよう住まいを工夫する必要があるだろう。住まいと趣味の最新実態を見ていこう。【今週の住活トピック】「趣味を楽しむための住まいの工夫 住まいと生活を彩る趣味に関するアンケート」結果を公開／大和ハウス工業約8割が手軽で多様な趣味を自宅で楽しん