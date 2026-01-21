離婚後に養育費が支払われなくなり、さらに元夫と連絡も取れない状況は、精神的にも家計的にも大きな負担になります。 ただ、養育費は子どもの生活を支える大切なお金であり、相手が逃げたからといってあきらめる必要はありません。取り決めの有無によって取れる手続きが変わるため、今の状況を整理しながら、できるだけ早めに法的手段を検討しましょう。 養育費が払われないときにまず確認したい「取り決めの形」