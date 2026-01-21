レバテックは1月15日、企業のDX推進担当者553名を対象に実施した「外部委託・内製化に関する実態調査」の結果を発表した。これまで外部のITベンダーなどに委託していた業務の内製化に取り組んでいる企業が6割を超えたことがわかった。特にIT業界や金融業界で「脱ベンダー依存」の動きが顕著になっているという。○内製化を進める理由は「ノウハウを社内に蓄積するため」調査によると、現在外部のITベンダーに業務を委託している企