イギリス政府は、中国がロンドン中心部に巨大な中国大使館を建設する計画を正式に承認しました。【映像】中国大使館の建設予定地周辺の様子新たな中国大使館の建設予定地はロンドン中心部の旧・王立造幣局の跡地でおよそ2ヘクタールの広さがあり、完成すれば中国の在外公館としてはヨーロッパ最大級となります。中国政府は2018年に土地を購入して移転を申請し、計画の是非の判断はイギリス政府に委ねられていました。金融街