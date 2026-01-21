ロシアの外相が高市政権について「ロシアの関心事を無視している」などと痛烈な批判を繰り広げました。【映像】会見時のラブロフ外相の様子ロシアのラブロフ外相は20日の会見で、世界で軍国主義が復活しつつあるとした上で、「日本では憲法改正と核武装の議論が表立って活発になっている」と警戒感をあらわにしました。さらに去年、小泉防衛大臣が沖縄県の与那国島へのミサイル配備を表明したことにも触れ、「日本の現政権は