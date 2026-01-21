現地時間20日、米野球殿堂が2026年の殿堂入りメンバーを発表。資格9年目のアンドリュー・ジョーンズ氏（48）が78.4％にあたる333票を集め、殿堂入りを果たした。キュラソー島出身のジョーンズは1996年にブレーブスでMLBデビューを飾り、ドジャースやヤンキースを含む5球団で17年間に渡ってプレー。通算2196試合に出場して1933安打、434本塁打、1289打点を記録した。リーグを代表する外野手として1998年から10年連続でゴールド