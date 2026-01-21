【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,488.59 ▼870.74（1/20）NASDAQ：22,954.32 ▼561.07（1/20） 1.概況 20日の米国株式市場は主要3指数がそろって続落となりました。米トランプ大統領はデンマーク自治領グリーンランドを取得するまで、欧州の8か国に追加関税を課す考えを示すなど、米欧の対立が深まる中で投資家がリスク回避姿勢を強め、株売りが優勢となりました。ダウ平均は