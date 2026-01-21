日本維新の会の衆院選公約案が21日、判明した。副首都構想を実現するため大阪、福岡、札幌などを候補とする「副首都法」を制定し、東京一極集中を変えると明記。食料品消費税2年間ゼロや議員定数1割減を目指す方針も打ち出した。