米オープンAIのロゴ＝2024年5月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは20日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」に、利用者の年齢を自動的に予測し、18歳未満と判断した場合に閲覧制限をかける新機能を導入すると発表した。成人向け表現の解禁に向けた準備の一環で、有害情報から未成年者を守る安全対策を強化する。新機能は、利用時間帯や会話傾向などを分析して利用者の年齢を判定。18歳未満とみなさ