バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が２０日、自身のインスタグラムに新規投稿。美しいパンツスーツ姿を公開し、日本だけでなく海外のファンからも反響を呼んだ。「ＤＩＯＲＡＤＤＩＣＴＳＷＥＥＴＳＨＯＰへ行ってきました」と明かした宮部。「目に飛び込んでくるもの全てが上品で可愛いく、甘さの中に遊び心を感じる世界観が広がっていました」という。公開した画像では白のパンツスーツに身を包み、身長１８１セン